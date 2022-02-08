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Tinder отменит дешевую подписку для людей младше 30 лет из‑за обвинений в дискриминации

Виктория Шанина
Сегодня в 15:36

Приложение для знакомств Tinder отменит разделения по стоимости подписки в зависимости от возраста. Об этом сообщается в пресс-релизе администрации платформы.

На данный момент в приложении премиум-подписка для людей старше 30 лет дороже. После нововведений цена станет единой для всех пользователей.

В компании заявили, что для определения ценообразования учитывались возраст и страна пользователя. В США, Австралии и Великобритании подобную практику уже отменили, во втором квартале 2022 года разделения по возрасту будут устранены по всему миру.

«Пользователи в возрасте 28 лет и моложе приобретали подписку со скидкой, вместе с тем люди из Индии видели цены, отличные от цен в США. Сексуальная ориентация, пол, раса, религия или любая демографическая характеристика никогда не влияли и не определяли ценообразование в Tinder. Самое главное, что этого никогда не будет», — пояснили в Tinder.

Согласно пресс-релизу, Tinder давал скидку молодым людям, чтобы «сделать его доступным для тех, кто учится в школе или находится только в начале своей карьеры».

Обвинения в сторону Tinder появились в начале 2022 года. Исследовательская компания Which? проанализировала стоимость пакета для 200 людей и выяснила, что платные услуги для ЛГБТ-людей и пользователей старше 30 лет дороже.

Исследование показало, что геи и лесбиянки платят за Tinder Plus на 10% больше по сравнению с бисексуальными пользователями и на 8% больше, чем гетеросексуалы. Годовая подписка для людей в возрасте от 30 до 49 лет стоила на 48% больше, чем для более молодой аудитории приложения.

Which? обвинила Tinder в нарушении закона о равенстве, существующий в Великобритании. Компания обратилась в Комиссию по вопросам равенства и прав человека и Управление комиссара по информации.

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