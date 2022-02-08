В Солнечнодольске на стене пятиэтажки нарисовали иллюзию пятиэтажки. Это лучше увидеть самим

На стенах в углу жилого дома, где нет окон, Данила Шмелев нарисовал копию панельки, архитектура которой нарушает законы физики — одна часть как будто выступает из фасада здания, а другая будто парит в воздухе.

«В России мы так привыкли к архитектуре панельных домов, наши глаза настолько затуманены, что об эстетике не может быть и речи. Своей работой я хочу сосредоточить внимание зрителя на знакомом пейзаже и показать его с необычной стороны», — рассказал о задумке художник изданию «Проект Россия».

Идея, которую удалось воплотить в Солнечнодольске, у Шмелева появилась два с половиной года назад. Он предлагал создать фреску и в других городах, но везде получал отказ, пока его не поддержали организаторы фестиваля. «Местные жители сыты панельными домами и скорее всего не оценили бы образ», — сказал художник.

Мурал-«обманку» Шмелев создавал 12 дней. В заметке «Проекта Россия» обращают внимание на кондиционер, одиноко висящий на голой стене, который после работы художника стал неотличим от его нарисованных копий.