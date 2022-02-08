В Петербурге проходят массовые обыски из‑за проблем с уборкой снега

В Петербурге одновременно начались обыски по более чем 60 адресам, по которым располагаются офисы структур ЖКХ. Об этом сообщает «Фонтанка».

К обыскам привлечено около 200 полицейских, следователей и сотрудников СОБР, отмечает издание. Проверки идут в жилищных агентствах и дорожных предприятиях в Выборгском, Приморском, Фрунзенском и других районах города.

Журналисты «Фонтанки» связывают соответствующие мероприятия с проблемами уборки снега. Утром 8 февраля прокуратура Петербурга сообщила о возбуждении уголовных дел из‑за недостаточной организации уборок в зимний период.

Отмечается, что уже были проведены прокурорские проверки. Помимо обысков 8 февраля также проводятся «другие следственные и процессуальные действия».

«На основании полученных материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи», — гласит сообщение прокуратуры.