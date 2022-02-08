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Путин в своем выступлении процитировал строчку из песни «Красной плесени», но в Кремле это отрицают

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:00

Владимир Путин во время пресс-конференции прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского строчкой из песни рок-группы «Красная плесень». Однако в Кремле говорят, что президент России не знаком с творчеством коллектива.

«Ну, нравится не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять», — сказал Путин в ответ на слова Зеленского о том, что тому не нравится ни один пункт из Минских соглашений.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин не слушает группу «Красная плесень».

«Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы. И, наверное, думаю, что в свое время эта группа — я тоже, честно говоря, не знаком — позаимствовала это из русского фольклора», — сказал он.

Песков пошутил, что французским журналистам «было очень тяжело перевести [фразу] на французский язык». Пресс-конференция, на которой президент России использовал это выражение, состоялась после его переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В песне «Красной плесени», из которой Путин, предположительно, взял эти слова, поется о принуждении девушки к сексу.

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