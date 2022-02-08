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Семья Гуччи планирует снять собственный сериал и документалку об истории семьи и бренда Gucci

Виктория Шанина
Сегодня в 12:24

Семья Гуччи готовится представить ответ «Дому Gucci» Ридли Скотта в виде двух новых картин об истории семьи. Об этом пишет Variety со ссылкой на кинокомпанию Sky Studios, которая занимается разработкой.

В планах Гуччи — выпустить драматический сериал и документальную картину. Шоу находится на ранних стадиях разработки, а фильм — на стадии подготовки к производству.

По словам продюсера и старшего вице-президента Sky Studios Нильса Хартманна, проекты расскажут «историю великой семьи и великого бренда». Они будут основаны на документах и архивах семьи, другие детали пока не раскрываются.

Проекты впервые были представлены около года назад. В результате презентаций было подписано соглашение с несколькими членами семьи, включая Алессандро Гуччи, Гуччо Гуччи-младшего и Джорджио Гуччи. Последний — молодой итальянский продюсер, который выступит исполнительным продюсером сериала и фильма.

«Дом Gucci» Ридли Скотта вышел на экраны в декабре 2021 года. Криминальная драма рассказывает об убийстве Маурицио Гуччи в 1995 году.

Фильм основан на книге «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». Маурицио был застрелен у своего офиса, а виновной в заказном убийстве признали его жену Патрицию Реджани, после чего она провела в тюрьме 18 лет.

Семья Гуччи жестко раскритиковала фильм Скотта. Родственники героев картины опубликовали открытое письмо, в котором заявили, что Скотт изобразил их близких «негодяями, невежественными и бесчувственными к окружающему миру», но прототипы персонажей такими не были.

«Это по-человечески очень больно, и это оскорбляет наследие, на котором сейчас строится бренд. [Патриция Реджани] не только в фильме, но и в заявлениях актеров изображается жертвой, пытающейся выжить в мужской шовинистической корпоративной культуре. Не может быть ничего более далекого от истины», — отметила семья в том письме.

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