РКН обязал 79 сайтов установить единый счетчик аудитории. В их числе YouTube, Instagram и Netflix

Комиссия по отбору уполномоченной организации по исследованию объема аудитории при Роскомнадзоре определила список из 79 сайтов, аудиторию которых необходимо постоянно считать и анализировать. Об этом пишет РБК со ссылкой на протокол заседания комиссии.

Интернет-ресурсы из списка обязаны установить единый счетчик аудитории. Полученные данные необходимо будет передавать исследовательской компании Mediascope, которая на заседании была выбрана измерителем аудитории рунета.

Какие сайты попали в список:

27 аудиовизуальных сервисов (включая Okko, Netflix, «Кинопоиск», Premier)

четыре новостных агрегатора («Яндекс.Новости», «Rambler/новости», СМИ2 и «Новости@Mail.ru»)

26 СМИ (включая «Коммерсант», «Эхо Москвы», ТАСС, «Аргументы и факты»)

восемь соцсетей (включая Facebook, Instagram, Twitter, YouTube)

интернет-версии телеканалов первого и второго цифровых мультиплексов (включая «Первый канал», РЕН ТВ, СТС)

сервисы «Яндекс.Дзен», «Яндекс.Видео», «Mail Видео» и RuTube

До 9 февраля Mediascope должна предоставить Роскомнадзору график исследования 79 сайтов. Отказаться владельцы сайтов не могут.