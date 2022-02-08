Pusha T выпустил трек «Diet Coke». Его спродюсировал Канье Уэст

Трек был спродюсирован 88-Keys и Канье Уэстом . Последний также вошел в число соавторов. По словам 88-Keys, он написал бит к «Diet Coke» 18 лет назад.

Американский рэпер Pusha T выпустил первый в этом году сингл «Diet Coke».

По неподтвержденным данным, «Diet Coke» войдет в грядущий четвертый студийный альбом, релиз которого должен состояться в конце этого года.

Последний альбом рэпера «Daytona» вышел в 2018 году. Он был номинирован на премию Грэмми в категории «Лучший рэп-альбом года».