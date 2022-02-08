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Pusha T выпустил трек «Diet Coke». Его спродюсировал Канье Уэст

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:36

Американский рэпер Pusha T выпустил первый в этом году сингл «Diet Coke».

Трек был спродюсирован 88-Keys и Канье Уэстом. Последний также вошел в число соавторов. По словам 88-Keys, он написал бит к «Diet Coke» 18 лет назад.

По неподтвержденным данным, «Diet Coke» войдет в грядущий четвертый студийный альбом, релиз которого должен состояться в конце этого года.

Последний альбом рэпера «Daytona» вышел в 2018 году. Он был номинирован на премию Грэмми в категории «Лучший рэп-альбом года».

Подробности по теме
Pusha-T — о Канье Уэсте, Тимберлейке и рэп-лирике
Pusha-T — о Канье Уэсте, Тимберлейке и рэп-лирике
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