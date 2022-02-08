В России выявили 165 643 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявили 165 643 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 6262 меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений находится Москва — 12 902 случай. Следом идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская области, Пермский и Красноярский края, а также Челябинская область.