В России выявили 165 643 новых случая COVID-19

За последние сутки в России выявили 165 643 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 6262 меньше, чем вчера.
На первом месте по числу заражений находится Москва — 12 902 случай. Следом идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская области, Пермский и Красноярский края, а также Челябинская область.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 13 147 666. За сутки умерли 698 человек, за все время — 336 721. Выздоровели 81 188 человек, за весь период — 10 706 142. Число госпитализаций за сутки составило 20 185.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 398,3 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (78,3 млн), на втором — Индия (42,3 млн). За ними идут Бразилия (26,6 млн), Франция (20,8 млн) и Великобритания (17,8 млн).