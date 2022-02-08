Загадочное место преступления и возможная дата релиза в тизере финала «Лучше звоните Солу»

По видео трудно предугадать развитие сюжета в новом сезоне, но атмосфера напряженная. Загадочные кузены Леонель и Марко Саламанка в одинаковых бежевых костюмах проходят прямо по месту преступления, а полицейские склоняют перед ними голову.

Дату премьеры создатели не называют, но в посте к тизеру советуют отметить ее в календаре. Находчивые пользователи решили самостоятельно вычислить дату. В ролике улики помечены буквами D и R — четвертой и 18 буквами английского алфавита. Если 4 — месяц, а 18 — число, то премьера состоится 18 апреля. Подтверждения этой теории, естественно, пока нет.

«Лучше звоните Солу» — это спин-офф сериала «Во все тяжкие». Финальный сезон должен был выйти еще в 2021 году, но из‑за пандемии производство постоянно приостанавливали, поэтому даты релиза до сих пор неизвестны.

В последнем сезоне будет всего 13 эпизодов. После его окончания создатели сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», а также фильма «Эль Камино» не планируют возвращаться к этой вселенной.