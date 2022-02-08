Криминальный триллер «ЗАТО» стал новым российским проектом для Netflix

Действие фильма развернется в постсоветский период. Журналистка Кристина и милиционер по фамилии Дашкин попытаются расследовать дело об исчезновении ребенка в закрытом городе Лобачевск-4.

Вторым режиссером картины станет Станислав Либин. Сценарий пишут Михаил Шприц, Илья Шеин, Ксения Мчедлидзе. В ролях: Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Полина Кутепова, Виктория Толстоганова и другие.

«Мы попытались рассказать историю о людях, которые не могут приспособиться к стремительным изменениям в обществе и всеми силами пытаются не потерять себя в ситуации, где никто больше ни во что не верит», — заявил Михаил Шприц.