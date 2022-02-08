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Криминальный триллер «ЗАТО» стал новым российским проектом для Netflix

Виктория Шанина
Сегодня в 10:36

Российский режиссер Дарья Жук снимет криминальный триллер «ЗАТО» для Netflix. Съемки пройдут в России, рассказала «Афише Daily» пресс-служба стриминговой платформы.

Действие фильма развернется в постсоветский период. Журналистка Кристина и милиционер по фамилии Дашкин попытаются расследовать дело об исчезновении ребенка в закрытом городе Лобачевск-4.

© Netflix

Вторым режиссером картины станет Станислав Либин. Сценарий пишут Михаил Шприц, Илья Шеин, Ксения Мчедлидзе. В ролях: Анастасия Талызина, Михаил Тройник, Максим Стоянов, Полина Кутепова, Виктория Толстоганова и другие.

«Мы попытались рассказать историю о людях, которые не могут приспособиться к стремительным изменениям в обществе и всеми силами пытаются не потерять себя в ситуации, где никто больше ни во что не верит», — заявил Михаил Шприц.

«С самого начала материал „ЗАТО“ был близок мне по духу смыслами, атмосферой, персонажами. Мир этого проекта продолжает исследование многих моих авторских тем — это неординарные сложные герои и, прежде всего, конечно, харизматичная главная героиня, и исследование постсоветского наследия. Многие любимые мною актеры возвращаются на малый экран в новом амплуа»
Дарья Жук
Режиссер триллера «ЗАТО»

Картина выйдет на Netflix по всему миру. Дата премьеры будет объявлена позже.

Помимо «ЗАТО» в России готовится три проекта для Netflix. В их числе сериал «Анна К», временно безымянная психологическая драма с Александром Петровым и многосерийная картина «Ничего особенного» с Юрой Борисовым и Дарьей Мельниковой.

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ИТАР-ТАСС
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