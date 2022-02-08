Картину ученицы Малевича повредил сотрудник ЧОП

Исполнительный директор центра Александр Дроздов рассказал , что охранник совершил акт вандализма в свой первый рабочий день. 60-летнего сотрудника ЧОП уже уволили.

В екатеринбургской арт-галерее « Ельцин Центр » картину «Три фигуры» ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской испортил сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП). Об этом сообщает «Интерфакс со ссылкой на пресс-службу центра.

7 декабря 2021 года охранник пририсовал шариковой ручкой глаза на лицах двух фигур, изображенных на картине.

Полиция возбудила дело по части 1 статьи 214 УК (вандализм). Она предусматривает штраф в размере до 40 тыс. рублей, исправительные работы сроком до года или до трех месяцев ареста.

Картина находится в коллекции Государственной Третьяковской галереи и была предоставлена «Ельцин-центру» для выставки «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Сейчас полотно вернули назад в Третьяковку.

Анна Лепорская была ученицей художника-супрематиста Казимира Малевича. Работала в кругу других авангардистов, в том числе совместно с Николаем Суетиным и Львом Юдиным. Известна в первую очередь как мастер художественного фарфора. Помимо Третьяковки ее работы обширно представлены в собрании Русского музея.