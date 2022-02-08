Конькобежка Ирен Вюст стала первым человеком, выигравшим личное золото на пяти Олимпиадах

Нидерландская конькобежка Ирен Вюст завоевала золотую медаль на дистанции в 1500 м и стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Она также стала первым человеком, победившим в индивидуальных соревнованиях на пяти Олимпиадах. Об этом сообщил The New York Times.

Спортсменка преодолела дистанцию за 1 мин 53,28 сек, установив новый олимпийский рекорд. Серебряная медаль досталась японке Михо Такаги, которая отстала от Вюст на 0,44 сек. Бронзу получила голландка Антуанетта де Йонг, пришедшая на 1,54 сек позже победительницы.

Для Вюст золото Игр в Пекине стало уже двенадцатой олимпийской наградой. По количеству золотых медалей она сравнялась с легендарной советской конькобежкой Лидией Скобликовой — та удерживала рекорд по числу побед на Олимпиадах с 1964 года.

Впервые Ирен Вюст приняла участие в Олимпийских Играх в 2006 году: в Турине 19-летняя спортсменка завоевала золото на дистанции 3000 м и бронзу на дистанции 1500 м. После голландка не пропускала ни одних Игр — и с каждого турнира возвращалась с золотом.

Наиболее успешными для спортсменки стали Игры в Сочи. На них Вюст получила серебряные медали в забегах на 1000, 1500 и 5000 м, выиграла забег на 3000 м, а также победила в командной гонке.