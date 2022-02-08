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WSJ: сопродюсер фильма «Матрица: Воскрешение» подал в суд на студию Warner Bros.

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:29

Австралийская кинокомпания Village Roadshow Entertainment Group подала в суд на студию Warner Bros. из‑за дистрибуции фильма «Матрица: Воскрешение» на стриминговой платформе HBO Max. Об этом рассказала The Wall Street Journal.

По мнению компании, Warner Bros. намеренно выпустила картину на онлайн-платформе преждевременно, «несмотря на понимание того, что это уничтожит кассовые сборы и лишит Village Roadshow каких‑либо экономических выгод».

Истцы утверждают, что студия нарушила соглашение с Village Roadshow — оно не предполагало одновременный релиз в кинотеатрах и на HBO Max. Представители Village Roadshow считают, что Warner Bros. поступила так, чтобы привлечь «необходимую волну премиальных подписок HBO Max» в конце 2021 года.

«Матрица: Воскрешение» стала продолжением популярной франшизы, снятой Ланой и Лилли Вачовски. В серию вошли три фильма: «Матрица», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция». Над четвертым фильмом работала только Лана, он вышел на HBO Max 22 декабря.

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