перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Суд впервые признал право рожденного в сталинских лагерях на обеспечение жильем 1:19
В Латвии начали расследование после жалоб российских шахматисток на письма с порно и презервативами 0:46
Аманда Сейфрид в роли основательницы Theranos в трейлере сериала «Выбывшая» Вчера в 23:19
Бывшая студентка школы «Останкино», которую отчислили за лайк, выпустила расследование о руководстве Вчера в 22:46
Netflix опубликовал трейлер сериала «Викинги: Вальхалла» Вчера в 22:17
Вышел трейлер четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел» Вчера в 21:34
SpaceX начал работы по восстановлению интернета на остовах Тонга Вчера в 20:59
Кэтрин Зита-Джонс снимется в сериале «Сокровище нации». Он станет продолжением одноименного фильма Вчера в 20:57
COVID-19 в России пошел на спад, «Внутри Лапенко» показали на ТВ и другие новости дня
Вчера в 20:42 дайджест
В Израиле создали имплантат, который помогает вылечить до 80% случаев паралича Вчера в 20:04
Spotify выделит 100 млн долларов на контент «притесняемых групп» на фоне скандала с Джо Роганом Вчера в 19:00
Россияне завоевали серебро в прыжках на лыжах с трамплина. Это первая медаль с 1968 года Вчера в 18:52
Минпросвещения потребовало вернуть на работу учительницу, читавшую школьникам Хармса Вчера в 18:01
Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали в Москве Вчера в 17:50
Умер композитор-авангардист Джордж Крам, чья музыка звучит в «Изгоняющем дьявола» Вчера в 17:31
LilUziVert/Instagram
Лил Узи Верт получил три года условно за нападение на бывшую девушку Вчера в 17:12
Spotify удалил 70 эпизодов подкаста Джо Рогана после бойкота со стороны Нила Янга и других артистов Вчера в 16:57
Подросток из Канска, который планировал взорвать здание ФСБ в Minecraft, выступил с последним словом Вчера в 15:56
Суд оштрафовал «Медиазону»* и ее главного редактора Вчера в 15:31
ООН: Северная Корея финансирует ракетную программу с помощью похищенной криптовалюты Вчера в 15:28
Отключить рекламу

В Латвии начали расследование после жалоб российских шахматисток на письма с порно и презервативами

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:46

Латвийская полиция начала расследование, связанное с получением российскими шахматистками писем с использованными презервативами и порнографическими изображениями. Об этом рассказал портал Delfi со ссылкой на управляющего директора ФИДЕ Дану Рейзниеце-Озолу.

Минувшей осенью такие письма получили участницы престижного международного турнира Grand Swiss — он проходил в Риге. Ранее «Медуза»* сообщала, что шахматистки в России уже более десяти лет сталкиваются с посланиями от «шахматного маньяка».

Журналистки издания выяснили, что адресатами стали по меньшей мере 15 шахматисток, пять из них были несовершеннолетними. Всем им письма приходили предположительно из Риги. «Медуза»* утверждает, что их автором может быть шахматист Андрей Стребков.

Проверяет ли версию о Стребкове полиция Латвии, неизвестно. Рейзниеце-Озола отказалась говорить о возможном отправителе писем. По ее словам, правоохранители отреагировали на ее обращение «очень оперативно и профессионально», но расследование еще не окончено.

«Сами шахматистки, получившие послания, отважно сотрудничают с расследованием — рассказывают все, что знают. Я очень удовлетворена», — добавила Рейзниеце-Озола.

* «Медуза» признана Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить