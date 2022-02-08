В Латвии начали расследование после жалоб российских шахматисток на письма с порно и презервативами

Латвийская полиция начала расследование, связанное с получением российскими шахматистками писем с использованными презервативами и порнографическими изображениями. Об этом рассказал портал Delfi со ссылкой на управляющего директора ФИДЕ Дану Рейзниеце-Озолу.

Минувшей осенью такие письма получили участницы престижного международного турнира Grand Swiss — он проходил в Риге. Ранее «Медуза»* сообщала, что шахматистки в России уже более десяти лет сталкиваются с посланиями от «шахматного маньяка».

Журналистки издания выяснили, что адресатами стали по меньшей мере 15 шахматисток, пять из них были несовершеннолетними. Всем им письма приходили предположительно из Риги. «Медуза»* утверждает, что их автором может быть шахматист Андрей Стребков.

Проверяет ли версию о Стребкове полиция Латвии, неизвестно. Рейзниеце-Озола отказалась говорить о возможном отправителе писем. По ее словам, правоохранители отреагировали на ее обращение «очень оперативно и профессионально», но расследование еще не окончено.

«Сами шахматистки, получившие послания, отважно сотрудничают с расследованием — рассказывают все, что знают. Я очень удовлетворена», — добавила Рейзниеце-Озола.

* «Медуза» признана Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.