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Вышел трейлер четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:34

На ютьюб-канале Amazon Prime Video вышел тизер четвертого сезона «Удивительной миссис Мейзел». Новые серии будут выходить на стриминговом сервисе с 18 февраля в течение четырех недель.

В четвертом сезоне действие переместится в 1960 год. Мириам Мейзел (ее все так же играет Рейчел Броснахан), открывшая в себе талант стендап-комика, сможет в полной мере воспользоваться творческой свободой. Но ее приверженность своему делу создаст разрыв между ней, ее семьей и друзьями.

«Я знаю, дерьмо случается. Ты должен быть серьезным мужчиной и отпустить это. Ну я вот женщина, так что к черту это», — говорит Мириам со сцены.

Съемки четвертого сезона шоу стартовали весной 2021 года в Нью-Йорке. К касту присоединился Джон Уотерс («Убойный отдел», «Мистер Пиклз», «Джамп-стрит, 21»). Первый тизер нового сезона появился в сети в ноябре.

Сериал «Удивительная миссис Мейзел» начал выходить в марте 2017 года. Шоу получило двадцать премий «Эмми», три «Золотых глобуса» и шесть наград «Выбор критиков».

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