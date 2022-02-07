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COVID-19 в России пошел на спад, «Внутри Лапенко» показали на ТВ и другие новости дня
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COVID-19 в России пошел на спад, «Внутри Лапенко» показали на ТВ и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:42

В России выявили 171 905 новых случаев COVID-19. Предыдущие 17 дней устанавливались новые антирекорды, но в этот раз суточные показатели уменьшились.

Российские фигуристы завоевали золото в командном турнире на зимней Олимпиаде в Пекине. В общей сложности спортсмены набрали 74 очка.

Подросток из Канска, который планировал взорвать здание ФСБ в Minecraft, выступил с последним словом. Он отрицает свою причастность к терроризму, за которую прокурор просит приговорить его к девяти годам лишения свободы.

Глава Минпросвещения вступился за учительницу в Петербурге, которую вынудили уволиться за чтение стихов Введенского и Хармса. Однако в администрации района, в котором находится гимназия, опровергли обвинения в давлении на педагога.

Американская компания Western Union закроет внутрироссийские направления переводов с 1 апреля. Такое решение руководство приняло из‑за низкой востребованности их услуг.

На берегу моря в Ливии нашли больше 300 упаковок гашиша, которые наркоторговцы обмотали в пленку с портретом Владимира Путина. За несколько дней до этого на другом пляже нашли партию наркотика с изображением Пабло Эскобара.

Лил Узи Верт признал вину и получил три года условно по делу о нападении на свою бывшую девушку. Сделка со следствием помогла ему избежать тюремного заключения, но теперь ему придется проходить психотерапию.

Spotify удалил 70 эпизодов подкаста Джо Рогана после бойкота со стороны Нила Янга и других артистов, но разрывать отношения с комиком компания не намерена. На фоне скандала стриминговый сервис направит 100 млн долларов на развитие контента «исторически притесняемых групп».

Вокалист Slipknot Кори Тейлор анонсировал сольный альбом каверов и акустических треков «The CMFT B-sides». Первый сингл — уже 11 февраля.

«Внутри Лапенко» впервые показали на телевидении. Премьера шоу состоялась сегодня на ТНТ4, а следующую серию можно будет посмотреть уже завтра.

«Золотая малина» выделила для Брюса Уиллиса отдельную категорию «Худшая актерская игра Брюса Уиллиса в фильмах 2021 года». Антипремия также поделилась полным списком номинантов.

23 апреля в московском Дворце гимнастики пройдет гала-вечер Театра балета Бориса Эйфмана. Концерт посвящен 45-летию театра, который отметят в этом году, а покажут там фрагменты из наиболее знаковых спектаклей хореографа.

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