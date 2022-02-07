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В Израиле создали имплантат, который помогает вылечить до 80% случаев паралича

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:04

Специалисты Центра регенеративной биотехнологии Сагола Тель-Авивского университета создали имплантат, восстанавливающий спинной мозг. Он, по словам ученых, позволяет вылечить до 80% случаев паралича. Об этом сообщили в исследовании, опубликованном на портале Wiley Online Library.

Ученые использовали технологию биопсии жировой ткани живота человека. В полученной ткани они отделили клетки от внеклеточного матрикса. Затем клетки с помощью генной инженерии изменили так, чтобы те напоминали эмбриональные стволовые клетки.

«Из внеклеточного матрикса мы создали персонализированный гидрогель, что не вызвало бы иммунного ответа или отторжения после имплантации. Затем мы инкапсулировали стволовые клетки в гидрогель и <…> превратили клетки в трехмерные имплантаты нейронных сетей», — рассказал профессор Таль Двир.

После специалисты внедрили ткани в парализованных лабораторных животных. У 100% подопытных с острым параличом восстановилась способность ходить. Также положительного результата удалось добиться у 80% животных с хроническим параличом.

Ученые надеются провести клинические испытания на людях в течение следующих нескольких лет. Они отмечают, что их технология — первая в мире, позволяющая добиться восстановления на длительный срок после применения имплантатов.

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