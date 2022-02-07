Spotify выделит 100 млн долларов на контент «притесняемых групп» на фоне скандала с Джо Роганом

Генеральный директор Даниель Эк пишет, что это связано со скандалом вокруг Джо Рогана и его подкаста. Однако разрывать отношения с комиком Spotify не собирается.

Spotify профинансирует на 100 млн долларов развитие контента «исторически притесняемых групп». Стриминговый сервис стремится создать более открытую и инклюзивную платформу. Это следует из служебной записки, которую получила журналистка Axios Сара Фишер .

Кроме того, в записке сообщается о разговоре руководства с Роганом и его командой о содержании подкастов, «включая использование некоторых расово нечувствительных выражений», и о том, что комик решил удалить некоторые эпизоды с платформы.

Недавно Рогану пришлось извиниться за расистское оскорбление на букву Н. Певица Индиа Ари опубликовала в инстаграме пятиминутное видео, в котором ведущий подкаста 24 раза произносит это слово.

Spoitify уже удалил 70 эпизодов подкаста Джо Рогана после скандала из‑за фейков о вакцинации, которые распространяются в его шоу. Среди удаленных выпусков оказались и те, в которых подкастер высказывал расистские шутки в адрес чернокожих.