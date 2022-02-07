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Участницу Pussy Riot Марию Алехину задержали в Москве

Денис Ламехов
Сегодня в 17:50

Сотрудники полиции задержали в Москве участницу группы Pussy Riot Марию Алехину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление адвоката Даниила Бермана.

Он отметил, что активистку задержали после посещения инспектора ФСИН. Ее везут в ОВД по Тверскому району, добавил Берман. Причины задержания устанавливаются.

В сентябре 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Марию Алехину к году ограничения свободы по так называемому санитарному делу. Ей запретили покидать квартиру с 22.00 до 6.00, выезжать за пределы столицы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали отмечаться во ФСИН.

В декабре Алехину признали виновной в демонстрации нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП) и назначили 15 суток административного ареста. Поводом стала фотография с Александром Лукашенко и индийскими свастиками, которую она разместила в соцсетях в 2015 году.

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