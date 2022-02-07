Минпросвещения потребовало вернуть на работу учительницу, читавшую школьникам Хармса

Министр просвещения Сергей Кравцов вступился за учительницу в Петербурге, которую, по ее словам, попросили уволиться после чтения школьникам стихов Александра Введенского и Даниила Хармса. Он потребовал «восстановить педагога в правах» и вернуть на работу, передает РБК.

«У нас учителя живут своей работой, своим делом, творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать дубину по поводу и без, что мы получим на выходе?» — сказал Кравцов.

В Минпросвещения детально проверят ситуацию с увольнением учительницы. Кравцов посоветовал административным работникам «более чутко» относиться к учителям.

Накануне Серафима Сапрыкина, преподававшая в гимназии № 168 в Петербурге, рассказала о том, что директриса вынудила ее уволиться за цитирование Введенского и Хармса. Поэтов директриса называла «пособниками фашистов» и «врагами народа».

В пресс-службе администрации Центрального района, где находится гимназия, заявили, что давления на учительницу не оказывалось, а увольнение — это ее решение. Сапрыкина же говорила, что перед ней поставили выбор — увольнение по собственному желанию или в связи с утратой доверия.

В администрации района также добавили, что не будут проводить проверку, потому что «там нечего проверять».