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Лил Узи Верт получил три года условно за нападение на бывшую девушку

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:12

Лил Узи Верт признал вину и получил три года условно по делу о нападении на свою бывшую девушку. Сделка со следствием помогла ему избежать тюремного заключения, пишет TMZ.

Рэпер должен в течение года проходить психиатрическую терапию и лечение от злоупотребления психоактивными веществами. Еще 52 недели он будет ходить на консультации по вопросам домашнего насилия. Следующие десять лет он не сможет приближаться к пострадавшей — этого требует охранный ордер.

Лил Узи Верт заключил сделку со следствием после того, как прокуратура Лос-Анджелеса добавила к делу обвинения в нападении с применением огнестрельного оружия, угрозах и домашнем насилии.

В прошлом году Бриттани Берд заявила, что рэпер напал на нее в Западном Голливуде. Она утверждала, что он приставил пистолет к ее животу, а затем ударил на глазах у Saint JHN, с которым девушка вела переговоры по бизнес-проекту.

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