Умер композитор-авангардист Джордж Крам, чья музыка звучит в «Изгоняющем дьявола»

Музыкант умер в возрасте 92 лет, причины смерти не раскрываются. Крам известен нетрадиционным подходом к музыкальным инструментам — он исследовал так называемое техническое расширение возможностей музыки. Он выступал за зрелищность, сценическую направленность музыкального представления.

Один из самых известных примеров реализации этого метода — произведение Крама под названием «Black Angels». В нем струнный квартет, помимо прочего, извлекает звук при помощи смычков и наполненных водой бокалов, а также использует наперстки.

Финальный отрывок из «Black Angels» под названием «Threnody III: Night of the Electric Insects (tutti)» звучит в оригинальной версии «Изгоняющего дьявола», вышедшей в 1973 году. Крам — лауреат Пулитцеровской премии за выдающееся музыкальное произведение и премии «Грэмми» за лучшее современное произведение.