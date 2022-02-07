Суд оштрафовал «Медиазону»* и ее главного редактора

Мировой суд в Москве назначил административный штраф «Медиазоне»* и ее главному редактору Сергею Смирнову*. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Суд признал обоих виновными в неуказании на запрет деятельности в России штабов Алексея Навального** в новости о приговоре по „Санитарному делу“», — рассказал адвокат Александр Альдаев.

Он отметил, что мировой судья рассматривал административные протоколы по части 2 статьи 13.15 КоАП. Изданию назначили штраф в размере 40 тыс. рублей, а Смирнову — 4000 рублей.

Минюст внес «Медиазону» в реестр СМИ-иноагентов в конце сентября. Позже в ведомстве пояснили, что причиной такого решения стали деньги от Google-рекламы и цитирование других иноагентов.

*«Медиазона» и Сергей Смирнов внесены Минюстом в список СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

** ФБК и штабы Навального признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена на территории России.