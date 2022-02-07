ООН: Северная Корея финансирует ракетную программу с помощью похищенной криптовалюты

ООН опубликовала доклад, согласно которому Северная Корея в 2020–2021 годах похитила криптовалюту на десятки миллионов долларов и использовала украденные средства для финансирования своей ракетной программы. Выдержки из документа публикует Би-би-си.

Хакеры страны взломали как минимум три криптовалюных биржи в Северной Америке, Европе и Азии, утверждается в материале. Исследователи добавляют: за полтора года взломщики похитили цифровые активы на 50 миллионов долларов.

Согласно информации из отчета компании в сфере кибербезопасности и аналитики данных Chainalysis, на который также ссылается ООН, эта сумма может быть больше: 400 млн долларов.

Кибератаки в тексте названы «важным источником доходов» для ядерной и ракетной программы КНДР. В 2019 году Организация объединенных наций сообщала, что таким путем Пхеньян мог аккумулировать до 2 млрд долларов для разработки оружия массового поражения.

Совбез ООН запретил Северной Корее ядерные испытания и запуски баллистических ракет, против страны введены жесткие санкции. Однако Пхеньян, как сказано в отчете организации, продолжает разрабатывать ядерную инфраструктуру для военных целей.

Ранее КНДР сообщала об успешных испытаниях баллистической ракеты средней дальности, гиперзвуковых ракет и крылатых ракет. Испытания последних ООН стране не запрещала.