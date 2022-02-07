Подростки смогут сами регистрироваться на «Госуслугах»

Правительство России подготовило постановление, которое разрешит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться на сайте «Госуслуги». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

По его словам, за тех, кто младше 14 лет, это смогут сделать родители. «И ребята будут пользоваться сервисами через личную учетную запись», — отметил Мишустин.

Таким образом подростки смогут открыть свой электронный дневник, посмотреть оценки, узнать домашнее задание или получить информацию о поступлении в учебное заведение.

«Если молодой человек захочет подработать во время каникул, также сам сможет оформить заявку. Это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора документов», — сказал глава правительства.

В настоящее время подростки могут пользоваться «Госуслугами» только через учетную запись родителей.