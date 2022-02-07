Фронтмен Slipknot Кори Тейлор анонсировал сольный альбом каверов и акустических треков

Вокалист Slipknot Кори Тейлор анонсировал выход сольного альбома каверов и акустических треков. Его слова передает NME.

Релиз пластинки намечен на 25 февраля. Тейлор представил ее под техническим названием «The CMFT B-sides». В альбом будут включены композиции, записанные во время сессий к вышедшему в 2020-м первому сольному полноформатнику лидера Slipknot под названием «CMFT», однако не попавшие в финальный треклист.

Музыкант назвал дату выхода первого сингла с нового альбома: 11 февраля он опубликует кавер на композицию «On the Dark Side» американской рок-группы John Cafferty & the Beaver Brown Band. Ее оригинальная версия вошла в саундтрек к вышедшему в 1983 году киномюзиклу «Эдди и „Странники“».

Тейлор также сообщил, что релиз его второго сольного альбома «CMFT 2» намечен на 2023 год. Он добавил, что уже записаны демоверсии песен, которые попадут на пластинку.

3 февраля музыкант заявил, что новый альбом Slipknot почти готов и выйдет через три месяца. «Обложка готова, мы только что определились с названием», — отметил он.