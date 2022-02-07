Гинцбург: до 95% всех случаев заболевания COVID-19 в Москве приходится на «Омикрон»

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что до 95% всех случаев заражения коронавирусом в Москве приходится на «Омикрон»-штамм. Его слова передает ТАСС.

«Дельта»-вариант, согласно данным ученого, оказывается практически полностью вытесненным. Гинцбург говорит, что сейчас в столице на него приходится лишь остаток от общего количества — до 5% случаев заболевания коронавирусом.

За последние сутки в России выявили 171 905 случаев коронавируса — это на 8166 меньше, чем вчера. Умерли 609 человек, выздоровели 55 683.

Москва находится на первом месте по числу заражений — 15 441 случай. Следом идут Петербург, Подмосковье, Нижегородская, Свердловская и Самарская области.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 396,3 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (78 млн), на втором — Индия (42,2 млн). За ними идут Бразилия (26,5 млн), Франция (20,7 млн) и Великобритания (17,8 млн).