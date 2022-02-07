Австралия откроет границы для вакцинированных иностранных туристов

Австралия впервые с начала пандемии откроет границы для вакцинированных иностранных туристов. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на премьер-министра Скотта Моррисона.

Новые правила вступят в силу 21 февраля. «Условие заключается в том, что вы должны получить две прививки перед приездом в страну. Таково правило, и мы ожидаем, что все будут его соблюдать», — сказал Моррисон.

Министр внутренних дел Карен Эндрюс заявила, что путешественникам, которым нельзя вакцинироваться по медицинским показаниям, должны будут запросить разрешение на въезд и по приезде пройти двухнедельный карантин в отеле.

17 января 2022 года Австралия признала российскую вакцину «Спутник V». Для подтверждения прививки при въезде в страну иностранный гражданин должен предъявить сертификат международного образца. В нем должны быть указаны название препарата и даты последних прививок, при этом с момента последней должно пройти не менее семи дней.