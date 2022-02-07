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В 2022 году завершится строительство десяти станций МЦД

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:40

В 2022 году в Москве откроется еще десять станций МЦД. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

«Идет активное строительство дополнительных путей для будущих диаметров МЦД-3 и МЦД-4. Продолжается строительство и реконструкция действующих станций, десять из которых мы планируем открыть в этом году», — сказал мэр.

По его словам, в 2022 году планируется открыть два крупных транспортно-пересадочных узла (ТПУ). Например, ТПУ «Печатники» свяжет вторую линию МЦД, Люблинско-Дмитровскую и Большую кольцевую линии метро, а также наземный транспорт. А ТПУ «Марьина роща» обеспечит пересадку между МЦД-2 и Люблинско-Дмитровской линией

В составе будущей линии МЦД-4 до конца года планируют открыть станции «Минская», «Очаково», «Мещерская», «Переделкино», «Толстопальцево», «Лесной городок». На МЦД-1 реконструируют «Тимирязевскую» и «Окружную».

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