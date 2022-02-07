перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Российские власти наймут «цифровых атташе» для продвижения отечественного ПО за рубежом 11:03
В 2022 году завершится строительство десяти станций МЦД 10:40
Central Partnership/YouTube
Фильм «Капитан Волконогов бежал» получил главный приз премии кинокритиков «Белый слон» 10:04
Western Union откажется от переводов внутри России 9:29
Российские фигуристы выиграли золото в командном турнире 8:57
Курьеры Delivery Club помогут отряду «ЛизаАлерт» в поиске пропавших людей 8:17
Учительница гимназии в Петербурге рассказала, что уволилась после чтения десятиклассникам Хармса Вчера в 20:48
Мэрия Новосибирска завершила голосование за талисман города — лидером стал орангутан Бату Вчера в 19:37
Первое золото России на Олимпиаде, бойкот Fan ID и другие новости дня
Вчера в 18:58 дайджест
The Bell: власти рассчитывают собирать с российского крипторынка до 1 трлн рублей налогов Вчера в 18:45
Фанатский актив 15 из 16 футбольных команд Российской премьер-лиги объявил бойкот Fan ID Вчера в 17:23
Jud McCranie/Wikimedia Commons
Ученые: спутники Starlink «портят» снимки космоса и мешают поиску опасных астероидов Вчера в 16:35
Fontaines D.C. вживую исполнили песни с еще не вышедшего альбома «Skinty Fia» Вчера в 16:31
Чиновница из Новороссийска подала в суд на дольщиков, которые пожаловались на нее Вчера в 15:59
Рокфеллеры вернули ООН гобелен «Герника» Пабло Пикассо Вчера в 15:42
Фото: подготовка к полету на темную сторону Луны Вчера в 15:01
Терстон Мур из Sonic Youth официально выпустит свой эмбиент-альбом «Screen Time» Вчера в 14:53
RZAVEVO/YouTube
RZA из Wu-Tang Clan вернулся к своему альтер эго Bobby Digital и опубликовал новый клип Вчера в 13:45
Apple назвала ошибкой блокировку белорусских разработчиков. Их аккаунты начали восстанавливать Вчера в 13:40
Вышел трейлер фильма «Колено Ахед», взявшего в Каннах приз жюри Вчера в 13:25
Отключить рекламу

Фильм «Капитан Волконогов бежал» получил главный приз премии кинокритиков «Белый слон»

Денис Ламехов
Сегодня в 10:04

Драма «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова стала лучшим фильмом 2021 года по версии Национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый слон». Об этом сообщает ТАСС.

Приз за главную мужскую роль достался Юре Борисову — он сыграл Волконогова. Наталья Кудряшова, также участвовавшая в картине, получила приз за лучшую женскую роль второго плана.

Лучшим режиссером стала Кира Коваленко, ученица Александра Сокурова, снявшая драму «Разжимая кулаки». Картина также получила приз за сценарий (Кира Коваленко и Антон Яруш при участии Любови Мульменко) и лучшую женскую роль (Милана Агузарова).

Награда за лучшую мужскую роль второго плана досталась Павлу Деревянко — он сыграл в «Подельниках» Евгения Григорьева.

Спецпризом за вклад в профессию наградили основательницу журнала «Сеанс», режиссера Любовь Аркус.

Лучшей документальной лентой признан «Расторгуев» Евгении Останиной, лучшей анимационной картиной — «Жизнь-паскуда» Варвары Яковлевой, лучшим короткометражным проектом — «Почти весна» Насти Коркия.

Лучший дебют — «Дунай» Любови Мульменко, лучший сериал — «Пингвины моей мамы» Наталии Мещаниновой. Премию молодых кинокритиков «Голос» получила лента «Обходные пути» Екатерины Селенкиной.

В 2021 году лучшим фильмом признали драму «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Якутская картина «Пугало» получила сразу две награды: за режиссуру и главную женскую роль. Также две победы достались комедии «Глубже!» — за сценарий и мужскую роль. Специальный приз «Событие года» достался Алексею Навальному и его творческому коллективу за документальные фильмы-расследования.

Лента Кончаловского взяла главый приз несмотря на то, что режиссер ранее попросил организаторов снять ее с номинации. По его словам, награждение расследований Алексея Навального в категории «Событие года» — это политический жест и потому противоречит философии «Белого слона». На фоне разногласий о том, стоит ли награждать фильмы оппозиционера, Союз кинематографистов в марте вышел из числа учредителей премии.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
Люди
Андрей Михалков-Кончаловский
Алексей Навальный
Кира Коваленко
Любовь Мульменко
Алексей Чупов
Наталья Кудряшова
Александр Сокуров
Павел Деревянко
Евгений Григорьев
Любовь Аркус
Наталия Мещанинова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить