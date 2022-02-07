Фильм «Капитан Волконогов бежал» получил главный приз премии кинокритиков «Белый слон»

Драма «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова стала лучшим фильмом 2021 года по версии Национальной премии киноведов и кинокритиков «Белый слон». Об этом сообщает ТАСС.

Приз за главную мужскую роль достался Юре Борисову — он сыграл Волконогова. Наталья Кудряшова, также участвовавшая в картине, получила приз за лучшую женскую роль второго плана.

Лучшим режиссером стала Кира Коваленко, ученица Александра Сокурова, снявшая драму «Разжимая кулаки». Картина также получила приз за сценарий (Кира Коваленко и Антон Яруш при участии Любови Мульменко) и лучшую женскую роль (Милана Агузарова).

Награда за лучшую мужскую роль второго плана досталась Павлу Деревянко — он сыграл в «Подельниках» Евгения Григорьева.

Спецпризом за вклад в профессию наградили основательницу журнала «Сеанс», режиссера Любовь Аркус.

Лучшей документальной лентой признан «Расторгуев» Евгении Останиной, лучшей анимационной картиной — «Жизнь-паскуда» Варвары Яковлевой, лучшим короткометражным проектом — «Почти весна» Насти Коркия.

Лучший дебют — «Дунай» Любови Мульменко, лучший сериал — «Пингвины моей мамы» Наталии Мещаниновой. Премию молодых кинокритиков «Голос» получила лента «Обходные пути» Екатерины Селенкиной.

В 2021 году лучшим фильмом признали драму «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского. Якутская картина «Пугало» получила сразу две награды: за режиссуру и главную женскую роль. Также две победы достались комедии «Глубже!» — за сценарий и мужскую роль. Специальный приз «Событие года» достался Алексею Навальному и его творческому коллективу за документальные фильмы-расследования.

Лента Кончаловского взяла главый приз несмотря на то, что режиссер ранее попросил организаторов снять ее с номинации. По его словам, награждение расследований Алексея Навального в категории «Событие года» — это политический жест и потому противоречит философии «Белого слона». На фоне разногласий о том, стоит ли награждать фильмы оппозиционера, Союз кинематографистов в марте вышел из числа учредителей премии.