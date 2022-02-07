Western Union откажется от переводов внутри России

Компания Western Union решила закрыть внутрироссийские направления переводов с 1 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое было направлено банкам-партнерам.

Такое решение было принято из‑за низкой востребованности внутрироссийских переводов на рынке. Трансграничные переводы будут осуществляться в штатном режиме.

Отправить перевод внутри России нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат. Отмечается, что если перевод был оформлен до 31 марта, но не был получен адресатом, то отправители смогут с 1 вернуть деньги в отделениях «Почты России».

Кроме того, с 24 марта будет снижен лимит внутренних переводов до 5 тыс. рублей. В настоящее время сумма предельного перевода в день колеблется от 50 тыс рублей до 7,5 тыс. долларов (около 570 тыс. рублей).