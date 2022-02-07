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Российские фигуристы выиграли золото в командном турнире

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:57

Российские фигуристы завоевали золото в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Спортсмены набрали в общей сложности 74 очка. Второе место заняла сборная США (65), а третье команда Японии (63).

Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом. Так, спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском — Камила Валиева.

Таким образом, в копилке сборной Олимпийского комитета России появилась вторая золотая медаль Олимпиады. Команда возглавила медальный зачет Игр.

Зимние Олимпийские игры в Пекине стартовали 4 февраля. Российская сборная выступает под флагом Олимпийского комитета России. Это связано с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства. Всего соревнованиях примут участие 212 российских спортсменов.

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