Российские фигуристы выиграли золото в командном турнире

Российские фигуристы завоевали золото в командном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Спортсмены набрали в общей сложности 74 очка. Второе место заняла сборная США (65), а третье команда Японии (63).

Россия выступила в короткой и произвольной программах одним составом. Так, спортивную пару представили Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском — Камила Валиева.