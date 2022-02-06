Учительница гимназии в Петербурге рассказала, что уволилась после чтения десятиклассникам Хармса

Педагог гимназии № 168 Центрального района Петербурга Серафима Сапрыкина рассказала, что уволилась после того, как прочитала десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. Сообщение появилось в фейсбуке Сапрыкиной.

По ее словам, директор гимназии заявила, что эти поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов». Сапрыкина добавила: «Я говорила о Мандельштаме и Гумилеве, но они тоже враги. Если я не уволюсь сама, то меня „уволят по статье утрата доверия“, так как мне нельзя доверять детей, я совершенно неподконтрольна и тд. Я никогда ничего не делала в школе без спроса. Этот урок я обговаривала с завучем и она была от идеи в восторге».

Учительница отметила, что написала заявление об уходе по собственному желанию. По словам Сапрыкиной, совещание с участием директора прошло еще в декабре.

«Афиша Daily» обратилась за комментарием к администрации гимназии № 168.

Поэты-обэриуты Александр Введенский и Даниил Хармс были арестованы в 1931 году по обвинению в создании антисоветской группировки литераторов в детском отделе Госиздата. Наказанием стало тюремное заключение и непродолжительная высылка из Ленинграда.

В 1941 году Хармс и Введенский вновь были арестованы и вскоре погибли: Хармс — в психиатрическом отделении больницы тюрьмы «Кресты», Введенский — во время этапирования в Казань.

Доносчики приписывали Хармсу заявления, согласно которым в блокадном Ленинграде он якобы будет стрелять не в фашистов, а в своих. Реабилитирован в 1960 году.

Введенского обвинили в контрреволюционной агитации. Реабилитирован в 1964 году.