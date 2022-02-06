Мэрия Новосибирска на сутки раньше заявленного времени завершила голосование за талисман города. Согласно результатам, лидером стал орангутан Бату — у него 39,39% голосов. Информация опубликована на официальном сайте города.

Бату опередил ближайшего конкурента, снежного барса Саяна на 2,2 процентных пункта. Официально городские власти итоги голосования не объявляли.

Муниципальный зоопарк Новосибирска предложил выбрать одно из своих животных талисманом после того, как город получил статус «Новогодней столицы России» в 2022 году. Кроме Бату и Саяна на выбор горожанам представили манула Айшу, амурского тигра Макса и белого медвежонка Шилку.

Вначале побеждал манул, но после поддержки со стороны независимого депутата горсовета Сергея Бойко в лидеры выбился орангутан. В одном из своих эфиров Бойко сказал: «Я слышу критику, что обезьяны не живут в Новосибирской области, но дело в том, что и белые медведи не живут в Новосибирской области».

Бату поддержал и другой независимый депутат горсовета Игорь Украинцев. «Орангутан — это не только очаровательный и любимый обитатель нашего зоопарка! Но еще и умный, сообразительный и креативный», — отметил он.

По информации «Тайги.инфо», в мэрию Новосибирска из аппарата сибирского полпреда президента поступила настоятельная просьба не допустить, чтобы орангутан стал символом новогодней столицы. После этого Шилка (которая на тот момент была лишь третьей) вырвалась вперед, заявило издание.