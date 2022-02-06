The Bell: власти рассчитывают собирать с российского крипторынка до 1 трлн рублей налогов

Российские власти рассчитывают собирать с крипторынка страны до 1 трлн рублей налогов, сообщает The Bell со ссылкой на данные аналитической записки для правительства.

Неназванные авторы документа пишут, что средняя капитализация мирового рынка криптовалют в прошлом году составляла 1,87 трлн долларов. Доля России на нем могла составлять до 12% — то есть около 214 млрд долларов или 16,4 трлн рублей, пишет издание.

Даже при упрощенной системе налогообложения объем собираемых государством налогов в этой сфере может составлять до 1 трлн рублей в год, передает The Bell содержание записки.

Издание добавляет, что Аналитический центр при правительстве в комментарии к документу привел другую оценку. Согласно его данным, доля россиян на крипторынке может составлять до 13,3 трлн рублей, пишет The Bell.

В комментарии также указано, что налоги, собираемые с крипторынка, можно поделить на те, которыми будут облагаться юрлица (биржи и посредники), и те, что нужно будет платить с доходов на инвестиции в криптовалюты.

По данным центра, с легальных криптобирж государство могло бы получать от 90 до 180 млрд рублей в год в зависимости от налоговой ставки. Налоги с доходов от инвестирования в свою очередь способны принести в бюджет до 606 млрд рублей при условии роста рынка с сохранением тех же темпов, что и в предыдущие годы.

1 февраля Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщал, что Кремль и правительство опираются на указанную оценку в 214 млрд долларов при разработке плана регулирования отрасли.

20 января Центробанк предложил запретить обмен, майнинг и выпуск криптовалют в России. В докладе регулятора говорилось, что криптовалюты формируют финансовый пузырь, имеют признаки пирамиды, используются в наркоторговле, финансировании терроризма и отмывании денег, а также создают «угрозы для благосостояния российских граждан, стабильности финансовой системы».

Спустя несколько дней Минфин выступил против запрета криптовалют в России. Директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков заявил, что именно регулирование оборота криптовалюты, а не запрет защищает интересы россиян. Позже ведомство предложило план регулирования рынка криптовалют в стране.