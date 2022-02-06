Фото: подготовка к полету на темную сторону Луны

NASA поделилось снимками подготовки астронавтов к полету на Южный полюс Луны, куда попадает мало солнечного света. Полет к темной стороне спутника должен состояться в рамках экспедиции «Артемида».
Водолазы в Лаборатории нейтральной плавучести агентства в Хьюстоне испытывают условия, с которыми предстоит столкнуться будущим исследователям Луны. Специально для этого используют огромный бассейн глубиной 12 метров, имитирующий низкую гравитацию.
Чтобы создать наиболее близкие условия, под водой выключают все освещение, на стены бассейна вешают черные шторы, чтобы избежать отражения света, и используют мощную подводную кинематографическую лампу.
Почва на дне бассейна имитирует грунт. В NASA отметили, что в основном это «обычный фильтрующий песок для бассейнов», который владельцы бассейнов применяют для очистки от грязи.
NASA планирует высадить ленный экипаж на Южном полюсе в 2025 году. Первые испытания ракеты, которая отправит их на ближайшую планету, состоится не раньше марта 2022 года.