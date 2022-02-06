Фото: подготовка к полету на темную сторону Луны

Водолазы в Лаборатории нейтральной плавучести агентства в Хьюстоне испытывают условия, с которыми предстоит столкнуться будущим исследователям Луны. Специально для этого используют огромный бассейн глубиной 12 метров, имитирующий низкую гравитацию.

NASA поделилось снимками подготовки астронавтов к полету на Южный полюс Луны, куда попадает мало солнечного света. Полет к темной стороне спутника должен состояться в рамках экспедиции «Артемида».

Чтобы создать наиболее близкие условия, под водой выключают все освещение, на стены бассейна вешают черные шторы, чтобы избежать отражения света, и используют мощную подводную кинематографическую лампу.

Почва на дне бассейна имитирует грунт. В NASA отметили, что в основном это «обычный фильтрующий песок для бассейнов», который владельцы бассейнов применяют для очистки от грязи.

NASA планирует высадить ленный экипаж на Южном полюсе в 2025 году. Первые испытания ракеты, которая отправит их на ближайшую планету, состоится не раньше марта 2022 года.