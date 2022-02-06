перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
RZAVEVO/YouTube
RZA из Wu-Tang Clan вернулся к своему альтер-эго Bobby Digital и опубликовал новый клип 13:45
Apple назвала ошибкой блокировку белорусских разработчиков. Их аккаунты начали восстанавливать Обновлено в 13:40
Вышел трейлер фильма «Колено Ахед», взявшего в Каннах приз жюри 13:25
Bloomberg: Apple проведет очередную презентацию 8 марта, где покажет новые iPhone SE и iPad Air 13:06
Лыжник Александр Большунов принес России первое золото на Олимпиаде в Пекине 12:13
Twitter разрешил пользователям отмечать записи, которые им не понравились 11:38
mjhiblenart/Instagram
В России выявили рекордные 180 тыс. новых случаев COVID-19 11:27
WP: Россия стянула около 70% «сил вторжения» к границам Украины 10:17
Зоозащитники призывают расследовать жестокое обращение с животными в фильме «Чудаки навсегда» 9:16
Мальчик, провалившийся в колодец в Марокко, умер Обновлено в 8:22
Умер Юрий Манн — литературовед и специалист по творчеству Гоголя Вчера в 21:02
Первая медаль России на Олимпиаде, новая иконка Chrome и другие новости дня
Вчера в 19:00 дайджест
В России отменят карантин в школах и детсадах, если COVID-19 болеют менее 20% детей Вчера в 18:57
В американском университете открылся курс по изучению творчества Тейлор Свифт Вчера в 17:52
Лукашенко заявил, что «всегда» будет президентом Беларуси, если «будет тяжелая обстановка» Вчера в 17:10
Умер режиссер «Улиц разбитых фонарей» и «Садовника» Виктор Бутурлин Вчера в 17:01
$not позвал A$AP Rocky на сингл «Doja» из нового альбома. Посмотрите клип и что у них получилось Вчера в 16:15
Украина проведет тестовое отключение от российской электроэнергии Вчера в 15:53
Ники Минаж выпустила 10-минутный клип на фит с Lil Baby «Do We Have A Problem?» Вчера в 15:08
Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19 Вчера в 15:05
Отключить рекламу

Twitter разрешил пользователям отмечать записи, которые им не понравились

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:38

Twitter начал тестировать кнопку «Понизить рейтинг» на реплаях пользователей. При этом руководство соцсети отмечает, что это не аналог дизлайку.

Функция появилась в веб-версии соцсети и в мобильном приложении на iOS. В отличие от лайков, посмотреть, кто недоволен записью, нельзя. Ранее кнопку тестировали на ограниченном круге пользователей.

© TwitterSupport/Twitter

За время тестирования администрация соцсети выяснила, что пользователи понижали рейтинг комментария, когда считали его оскорбительным или неуместным. Кроме того, это еще и самый популярный способ показать свое несогласие или недовольство.

В январе Twitter запустил в тестовом режиме функцию, которая позволяет отреагировать на твит с помощью фото или видео.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить