Twitter разрешил пользователям отмечать записи, которые им не понравились

Twitter начал тестировать кнопку «Понизить рейтинг» на реплаях пользователей. При этом руководство соцсети отмечает, что это не аналог дизлайку.

Функция появилась в веб-версии соцсети и в мобильном приложении на iOS. В отличие от лайков, посмотреть, кто недоволен записью, нельзя. Ранее кнопку тестировали на ограниченном круге пользователей.