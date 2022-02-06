Twitter разрешил пользователям отмечать записи, которые им не понравились

Twitter начал тестировать кнопку «Понизить рейтинг» на реплаях пользователей. При этом руководство соцсети отмечает, что это не аналог дизлайку.
Функция появилась в веб-версии соцсети и в мобильном приложении на iOS. В отличие от лайков, посмотреть, кто недоволен записью, нельзя. Ранее кнопку тестировали на ограниченном круге пользователей.
© TwitterSupport/Twitter
За время тестирования администрация соцсети выяснила, что пользователи понижали рейтинг комментария, когда считали его оскорбительным или неуместным. Кроме того, это еще и самый популярный способ показать свое несогласие или недовольство.
В январе Twitter запустил в тестовом режиме функцию, которая позволяет отреагировать на твит с помощью фото или видео.