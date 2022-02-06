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WP: Россия стянула около 70% «сил вторжения» к границам Украины

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:17

Россия стянула к границам Украины около 70% сил и средств, необходимых для крупномасштабного вторжения. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на американскую разведку и чиновников. Такой же новостью поделились Reuters и The New York Times.

По данным изданий, на границе якобы находятся 83 тактические группы российских батальонов численностью около 750 человек в каждой (более 62 тыс. человек без учета персонала). На сегодняшний день это около 70% от числа военнослужащих, необходимых Владимиру Путину, «если он хочет максимизировать операцию». При этом две недели назад батальонов было 60, уточняет WP.

Некоторые военные силы, например подразделения по строительству мостов и еще 14 батальонов, продолжают прибывать или еще в пути. Остались на прежних местах только военные в отдаленных районах — к примеру, в Арктике. Также Россия располагает 20-30 кораблями в Черном море.

Собеседники Reuters отмечают, что к 15 февраля почва в Украине промерзнет достаточно, чтобы российские механизированные соединения в составе армии смогли беспрепятственно двигаться по бездорожью. Такие условия продлятся до конца марта.

WP предполагает, что в результате вторжения России могут погибнуть до 50 тыс. мирных жителей, это «обезглавит правительство в Киеве за два дня, а также вызовет гуманитарный кризис и до пяти миллионов беженцев, спасающихся от возникшего хаоса».

Изданию пишут, что решение увеличить количество российских войск Путин принял после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Оба лидера выразили претензии к «международному порядку, возглавляемому США».

Россия отрицает подготовку к вторжению в Украину. Об этом заявляли в МИДе, в том числе замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

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