На 93-м году жизни умер литературовед и доктор филологических наук Юрий Манн, сообщается на сайте Института мировой литературы имени Горького РАН. Причина смерти не называется.

Манн включен в сборник «2000 выдающихся ученых ХХ столетия» Международного биографического центра в Кембридже. Его удостоили премий имени Шанявского и имени Гоголя в Италии.

За жизнь Манн написал более 300 научных работ. Его специализацией были русский романтизм и творчество Николая Гоголя. Он выступил главным редактором академического полного собрания сочинений и писем Гоголя в 23 томах.