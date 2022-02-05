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Умер Юрий Манн — литературовед и специалист по творчеству Гоголя

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:02

На 93-м году жизни умер литературовед и доктор филологических наук Юрий Манн, сообщается на сайте Института мировой литературы имени Горького РАН. Причина смерти не называется.

Манн включен в сборник «2000 выдающихся ученых ХХ столетия» Международного биографического центра в Кембридже. Его удостоили премий имени Шанявского и имени Гоголя в Италии.

За жизнь Манн написал более 300 научных работ. Его специализацией были русский романтизм и творчество Николая Гоголя. Он выступил главным редактором академического полного собрания сочинений и писем Гоголя в 23 томах.

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