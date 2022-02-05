перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Первая медаль России на Олимпиаде, новая иконка Chrome и другие новости дня
19:00 дайджест
В России отменят карантин в школах и детсадах, если COVID-19 болеют менее 20% детей 18:57
В американском университете открылся курс по изучению творчества Тейлор Свифт 17:52
Лукашенко заявил, что «всегда» будет президентом Беларуси, если «будет тяжелая обстановка» 17:10
Умер режиссер «Улиц разбитых фонарей» и «Садовника» Виктор Бутурлин 17:01
$not позвал A$AP Rocky на сингл «Doja» из нового альбома. Посмотрите клип и что у них получилось 16:15
Украина проведет тестовое отключение от российской электроэнергии 15:53
Ники Минаж выпустила 10-минутный клип на фит с Lil Baby «Do We Have A Problem?» 15:08
Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19 15:05
Комика Джимми Карра раскритиковали за шутку про Холокост в спецвыпуске Netflix 14:54
«Продукт человеческой жестокости»: в Норвегии запретили разводить бульдогов и спаниелей 14:09
Британец выиграл в лотерее почти 110 млн фунтов стерлингов 13:30
OlgaNYC1211/twitter
Bloomberg случайно опубликовал заголовок о вторжении России в Украину 13:05
В Забайкалье объявили режим повышенной готовности из‑за нападений на людей бездомных собак 12:34
Россиянка Наталья Непряева взяла серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине 12:11
Disney+ выпустит сериал по «Ужастикам» Роберта Лоуренса Стайна 11:50
В России выявили 177 282 новых случая ковида – это уже 16-й антирекорд подряд 11:28
В метавселенных Meta появится функция «личных границ» для защиты от виртуальных домогательств 11:02
Правозащитный центр «Мемориал»/«ВКонтакте»
СК начал проверку «Мемориала»* по обвинению в реабилитации нацизма 10:10
Google Chrome впервые за 8 лет меняет иконку. Она станет более плоской 9:30
Отключить рекламу
Дайджест

Первая медаль России на Олимпиаде, новая иконка Chrome и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:00

В России выявили 177 282 новых случая коронавируса — это уже 16-й антирекорд подряд. Роспотребнадзор отменил изоляцию для тех, кто контактировал с больными COVID-19.

Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это первая медаль российских спортсменов с начала соревнований.

Следственный комитет начал проверку «Мемориала»* на основе обращения, в котором организацию обвиняют в реабилитации нацизма. Автором обращения выступило движение «Ветераны России».

Умер советский кинорежиссер и сценарист Виктор Бутурлин, работавший над такими картинами, как «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Ему было 75 лет.

В Забайкалье начал действовать режим повышенной готовности из‑за нападений бездомных собак на людей. Тех, кто мешает отлову бродячих животных, подкармливает их и выгуливает своего питомца без поводка, будут привлекать к административной ответственности.

В Норвегии запретили разводить бульдогов и спаниелей. У этих собак много искусственно вызванных проблем со здоровьем, поэтому суд признал их «продуктом человеческой жестокости».

Bloomberg случайно опубликовал заголовок «Россия вторглась в Украину». Редакция издания извинилась и объяснила, что часто «готовит заголовки для многих сценариев развития событий» — это был один из таких случаев.

Google решил впервые за 8 лет обновить иконку браузера Chrome. Среди изменений — никаких теней, более яркие цвета и едва заметный градиент, чтобы в глазах не рябило.

В Нью-Йоркском университете открылся курс по творчеству Тейлор Свифт. Студентам расскажут об эволюции певицы, наследии авторов поп- и кантри-песен, а также о расовой политике в современной популярной музыке.

Что посмотреть и послушать в эту субботу. Например, 10-минутный клип Ники Минаж на фит с Lil Baby «Do We Have a Problem?». Другой вариант — A$AP Rocky в клипе на сингл $not «Doja».

Розамунд Пайк сыграет главную роль в фильме «Rich Flu», в котором от загадочного вируса начнут умирать богатые люди. В борьбе за жизнь героям, вероятно, придется избавляться от финансовых активов.

* «Мемориал» внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта

Другие материалы по темам

Теги
Роспотребнадзор
СКР
Мемориал
Bloomberg
Google
Люди
Наталья Непряева
Виктор Бутурлин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить