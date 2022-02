Первая медаль России на Олимпиаде, новая иконка Chrome и другие новости дня

В России выявили 177 282 новых случая коронавируса — это уже 16-й антирекорд подряд. Роспотребнадзор отменил изоляцию для тех, кто контактировал с больными COVID-19.

Наталья Непряева выиграла серебро в скиатлоне на зимних Олимпийских играх в Пекине. Это первая медаль российских спортсменов с начала соревнований.

Следственный комитет начал проверку «Мемориала»* на основе обращения, в котором организацию обвиняют в реабилитации нацизма. Автором обращения выступило движение «Ветераны России».

Умер советский кинорежиссер и сценарист Виктор Бутурлин, работавший над такими картинами, как «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Ему было 75 лет.

В Забайкалье начал действовать режим повышенной готовности из‑за нападений бездомных собак на людей. Тех, кто мешает отлову бродячих животных, подкармливает их и выгуливает своего питомца без поводка, будут привлекать к административной ответственности.

В Норвегии запретили разводить бульдогов и спаниелей. У этих собак много искусственно вызванных проблем со здоровьем, поэтому суд признал их «продуктом человеческой жестокости».

Bloomberg случайно опубликовал заголовок «Россия вторглась в Украину». Редакция издания извинилась и объяснила, что часто «готовит заголовки для многих сценариев развития событий» — это был один из таких случаев.

Google решил впервые за 8 лет обновить иконку браузера Chrome. Среди изменений — никаких теней, более яркие цвета и едва заметный градиент, чтобы в глазах не рябило.

В Нью-Йоркском университете открылся курс по творчеству Тейлор Свифт. Студентам расскажут об эволюции певицы, наследии авторов поп- и кантри-песен, а также о расовой политике в современной популярной музыке.

Что посмотреть и послушать в эту субботу. Например, 10-минутный клип Ники Минаж на фит с Lil Baby «Do We Have a Problem?». Другой вариант — A$AP Rocky в клипе на сингл $not «Doja».

Розамунд Пайк сыграет главную роль в фильме «Rich Flu», в котором от загадочного вируса начнут умирать богатые люди. В борьбе за жизнь героям, вероятно, придется избавляться от финансовых активов.

