перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Лукашенко заявил, что «всегда» будет президентом Беларуси, если «будет тяжелая обстановка» 17:10
Умер режиссер «Улиц разбитых фонарей» и «Садовника» Виктор Бутурлин 17:01
$not позвал A$AP Rocky на сингл «Doja» из нового альбома. Посмотрите клип и что у них получилось 16:15
Украина проведет тестовое отключение от российской электроэнергии 15:53
Ники Минаж выпустила 10-минутный клип на фит с Lil Baby «Do We Have A Problem?» 15:08
Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19 15:05
Комика Джимми Карра раскритиковали за шутку про Холокост в спецвыпуске Netflix 14:54
«Продукт человеческой жестокости»: в Норвегии запретили разводить бульдогов и спаниелей 14:09
Британец выиграл в лотерее почти 110 млн фунтов стерлингов 13:30
OlgaNYC1211/twitter
Bloomberg случайно опубликовал заголовок о вторжении России в Украину 13:05
В Забайкалье объявили режим повышенной готовности из‑за нападений на людей бездомных собак 12:34
Россиянка Наталья Непряева взяла серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине 12:11
Disney+ выпустит сериал по «Ужастикам» Роберта Лоуренса Стайна 11:50
В России выявили 177 282 новых случая ковида – это уже 16-й антирекорд подряд 11:28
В метавселенных Meta появится функция «личных границ» для защиты от виртуальных домогательств 11:02
Правозащитный центр «Мемориал»/«ВКонтакте»
СК начал проверку «Мемориала»* по обвинению в реабилитации нацизма 10:10
Google Chrome впервые за 8 лет меняет иконку. Она станет более плоской 9:30
Энтони Старр, Эмили Бичем, Джейсон Вонг и Шон Сагар присоединились к новому боевику Гая Ричи 8:38
Розамунд Пайк сыграет в фильме о вирусе, который убивает богатых. Его спродюсирует Пабло Ларраин 3:03
В московском метро проехалась альпака. Пустившую животное в подземку сотрудницу уволили 2:30
Отключить рекламу

Умер режиссер «Улиц разбитых фонарей» и «Садовника» Виктор Бутурлин

Виктория Шанина
Сегодня в 17:01

В возрасте 75 лет скончался советский кинорежиссер и сценарист Виктор Бутурлин. Об этом сообщается на сайте киностудии «Ленфильм».

«Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин — режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с „Ленфильмом“», — говорится в сообщении кинокомпании.

Виктор Бутурлин родился в 1946 году в Москве. В 1972-м он окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, а спустя девять лет — мастерскую Никиты Михалкова на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

Дипломной работой Бутурлина стала картина «Прозрачное солнце осени» по рассказу Юрия Трифонова. Тогда же, в 1981-м, Бутурлин стал режиссером-постановщиком «Ленфильма».

В 1984 году вышел дебютный фильм режиссера «Аплодисменты, аплодисменты» по сценарию Виктора Мережко. Позже на экранах появились «Садовник» и «Торможение в небесах», которые были отмечены призами ряда фестивалей, в том числе, Страсбургского.

Бутурлин снял первые два эпизода сериала «Убойная сила» и работал над первым и вторым сезоном «Улиц разбитых фонарей». Также среди его работ: сериалы «Честь имею» и «Жить сначала». Одной из последних картин режиссера стала документалка «Одна на всех» о Великой Отечественной войне.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта

Другие материалы по темам

Теги
Ленфильм
Люди
Виктор Бутурлин
Никита Михалков
Юрий Трифонов
Виктор Мережко
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить