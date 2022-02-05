Умер режиссер «Улиц разбитых фонарей» и «Садовника» Виктор Бутурлин

В возрасте 75 лет скончался советский кинорежиссер и сценарист Виктор Бутурлин. Об этом сообщается на сайте киностудии «Ленфильм».

«Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин — режиссер, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с „Ленфильмом“», — говорится в сообщении кинокомпании.

Виктор Бутурлин родился в 1946 году в Москве. В 1972-м он окончил режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, а спустя девять лет — мастерскую Никиты Михалкова на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

Дипломной работой Бутурлина стала картина «Прозрачное солнце осени» по рассказу Юрия Трифонова. Тогда же, в 1981-м, Бутурлин стал режиссером-постановщиком «Ленфильма».

В 1984 году вышел дебютный фильм режиссера «Аплодисменты, аплодисменты» по сценарию Виктора Мережко. Позже на экранах появились «Садовник» и «Торможение в небесах», которые были отмечены призами ряда фестивалей, в том числе, Страсбургского.

Бутурлин снял первые два эпизода сериала «Убойная сила» и работал над первым и вторым сезоном «Улиц разбитых фонарей». Также среди его работ: сериалы «Честь имею» и «Жить сначала». Одной из последних картин режиссера стала документалка «Одна на всех» о Великой Отечественной войне.