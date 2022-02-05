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Лукашенко заявил, что «всегда» будет президентом Беларуси, если «будет тяжелая обстановка»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:10

Александр Лукашенко заявил, что «всегда» будет президентом Беларуси при условии, что в стране и вокруг нее «будет тяжелая обстановка». Видео его ответа на вопрос российского телеведущего Владимира Соловьева опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

«Если будет тяжелая обстановка вокруг Беларуси <…> и, еще важнее, внутри нас будут, как в 20 году рвать — всегда будет [президентом Лукашенко]», — сказал глава республики.

Если все будет «спокойно», то с новым человеком на должность президента «мы определимся», сказал Лукашенко. Он также добавил, что занимает этот пост не потому, что «очень хочет», а потому что «повязан своей страной, которую создавал».

27 февраля в Беларуси состоится референдум по внесению изменений в Конституцию. Среди них — запрет одному и тому же лицу занимать пост президента более двух сроков, а также привлекать президента к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением полномочий. Подробнее можно ознакомиться здесь.

В конце ноября 2020 года президент страны Александр Лукашенко заявил, что не будет президентом, когда в Беларуси будет принята новая Конституция. «Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — сказал он.

Также Лукашенко говорил, что готов поделиться властными полномочиями — но через конституционный процесс, «а не через улицу».

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