$not позвал A$AP Rocky на сингл «Doja» из нового альбома. Посмотрите клип и что у них получилось

Рэпер из Флориды $not выпустил новый сингл с A$AP Rocky под названием «Doja». Трек войдет в новый альбом «Ethereal», релиз которого запланирован на 11 февраля.

В треке A$AP Rocky ссылается на певицу Doja Cat, а клип $not завершает данью уважения покойному дизайнеру и основателю бренда уличной одежды Off-White Вирджилу Абло.