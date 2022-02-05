$not позвал A$AP Rocky на сингл «Doja» из нового альбома. Посмотрите клип и что у них получилось

Рэпер из Флориды $not выпустил новый сингл с A$AP Rocky под названием «Doja». Трек войдет в новый альбом «Ethereal», релиз которого запланирован на 11 февраля.
В треке A$AP Rocky ссылается на певицу Doja Cat, а клип $not завершает данью уважения покойному дизайнеру и основателю бренда уличной одежды Off-White Вирджилу Абло.
12 марта $not приедет с выступлением в московский клуб Aglomerat.
Неделю назад A$AP Rocky побывал в треке и клипе Ниго «Arya». В видео рэпер веселился с друзьями и девушками в дорогих хоромах, зачитывая про героиню «Игры престолов» Арью Старк.