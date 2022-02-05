«Продукт человеческой жестокости»: в Норвегии запретили разводить бульдогов и спаниелей

Окружной суд Норвегии в Осло запретил разведение в стране бульдогов и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей. Об этом сообщает New York Post.

Суд единогласно вынес решение о том, что разведение этих пород нарушает закон о защите животных. У этих собак очень много проблем со здоровьем, поэтому они являются «продуктом человеческой жестокости».

В частности, спаниели имеют врожденные болезни сердца, проблемы с глазами, ушами и суставами. Бульдогам из‑за короткой морды и большого количества кожи вокруг ноздрей часто бывает тяжело дышать, в жаркую погоду они могут задыхаться.

Служба защиты животных Норвегии (NAPA) после вынесения решения суда опубликовала пост, в котором назвала его запоздалым. По словам гендиректора организации Ошильда Роальдсета, собаки были «жертвами систематического и организованного предательства.

«Об искусственно вызванных проблемах со здоровьем бульдогов был известно еще с начала XX века. Этот вердикт просрочен на многие годы», — заявил гендиректор NAPA.

Как отметил юрист Эммануэль Файнберг, постановление не предполагает полного запрета пород в стране. Скрещивание пород все еще разрешено, однако оно должно быть «ответственным и научно обоснованным». Это может избавить последующие поколения собак от болезней, гласит решение суда.

В документе также сказано, что в Норвегии существует необходимая инфраструктура, чтобы более гуманное разведение этих пород стало реальностью. Технологии также позволяют.