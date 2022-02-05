перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Украина проведет тестовое отключение от российской электроэнергии 15:53
Ники Минаж выпустила 10-минутный клип на фит с Lil Baby «Do We Have A Problem?» 15:08
Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19 15:05
Комика Джимми Карра раскритиковали за шутку про Холокост в спецвыпуске Netflix 14:54
«Продукт человеческой жестокости»: в Норвегии запретили разводить бульдогов и спаниелей 14:09
Британец выиграл в лотерее почти 110 млн фунтов стерлингов 13:30
OlgaNYC1211/twitter
Bloomberg случайно опубликовал заголовок о вторжении России в Украину 13:05
В Забайкалье объявили режим повышенной готовности из‑за нападений на людей бездомных собак 12:34
Россиянка Наталья Непряева взяла серебро в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине 12:11
Disney+ выпустит сериал по «Ужастикам» Роберта Лоуренса Стайна 11:50
В России выявили 177 282 новых случая ковида – это уже 16-й антирекорд подряд 11:28
В метавселенных Meta появится функция «личных границ» для защиты от виртуальных домогательств 11:02
Правозащитный центр «Мемориал»/«ВКонтакте»
СК начал проверку «Мемориала»* по обвинению в реабилитации нацизма 10:10
Google Chrome впервые за 8 лет меняет иконку. Она станет более плоской 9:30
Энтони Старр, Эмили Бичем, Джейсон Вонг и Шон Сагар присоединились к новому боевику Гая Ричи 8:38
Розамунд Пайк сыграет в фильме о вирусе, который убивает богатых. Его спродюсирует Пабло Ларраин 3:03
В московском метро проехалась альпака. Пустившую животное в подземку сотрудницу уволили 2:30
«Макодзеба» опубликовала сингл «Аэропланы» 1:41
MasterClass/YouTube
Дэвид Линч сыграет в фильме Стивена Спилберга «Фабельманы» 0:58
Ic3peak выпустила песню «Червь» вместе с австралийским трэп-металлистом Kim Dracula 0:01
Отключить рекламу

Комика Джимми Карра раскритиковали за шутку про Холокост в спецвыпуске Netflix

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:54

Выступление британского комика Джимми Карра раскритиковали из‑за шутки про Холокост. Netflix просят удалить спецвыпуск, но стриминг и стендапер не делали никаких заявлений на этот счет. Об этом пишет Би-би-си.

Программа под названием «Его темный материал» вышла на Netflix в Рождество. Карр предупреждал зрителей, что их ждут «ужасные вещи», и советовал «пристегнуть ремни». В шутку он называл спецвыпуск «концом своей карьеры».

Во время выступления Карр завел речь о Холокосте. Он пошутил, что люди забывают о «положительных моментах» в действиях «нацистской военной машины», и привел в пример «тысячи цыган, убитых нацистами».

Карра обвинили в распространении ненависти после того, как отрывок из «Его темного материала» разошелся в соцсетях.

«Мы абсолютно потрясены комментарием Джимми Карра о преследованиях, которым подвергались рома и синти под нацистским гнетом, и в ужасе от того, что его слова рассмешили людей [в зале]», — заявила исполнительный директор Фонда памяти жертв Холокоста Оливия Маркс-Волдман. По данным организации, от 200 тыс. до полумиллиона рома и синти были убиты нацистами и их пособниками.

«Сотни тысяч рома и синти пострадали от предрассудков, рабского труда, стерилизации и массовых убийств просто из‑за своей идентичности — это не повод для насмешек», — добавила она.

Министр культуры Великобритании Надин Доррис сообщила агентству о разработке законопроекта, который бы запррещал стримингам показывать оскорбительную комедию.

Джимми Карр известен тем, что не избегает деликатных тем во время стендапа — от политики до отношений.

Подробности по теме
Гомофобия и глупость: как комики жестоко шутят над проблемами современности
Гомофобия и глупость: как комики жестоко шутят над проблемами современности
Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Падение Луны
Роланд Эммерих призывает всех все-таки посмотреть наверх
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
хип-хоп
Дензел Карри
балет
Eifman Gala
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
комедия
Непослушник
Пранк в стенах церкви выходит из-под контроля в комедии Владимира Котта
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить