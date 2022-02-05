Комика Джимми Карра раскритиковали за шутку про Холокост в спецвыпуске Netflix

Выступление британского комика Джимми Карра раскритиковали из‑за шутки про Холокост. Netflix просят удалить спецвыпуск, но стриминг и стендапер не делали никаких заявлений на этот счет. Об этом пишет Би-би-си.

Программа под названием «Его темный материал» вышла на Netflix в Рождество. Карр предупреждал зрителей, что их ждут «ужасные вещи», и советовал «пристегнуть ремни». В шутку он называл спецвыпуск «концом своей карьеры».

Во время выступления Карр завел речь о Холокосте. Он пошутил, что люди забывают о «положительных моментах» в действиях «нацистской военной машины», и привел в пример «тысячи цыган, убитых нацистами».

Карра обвинили в распространении ненависти после того, как отрывок из «Его темного материала» разошелся в соцсетях.

«Мы абсолютно потрясены комментарием Джимми Карра о преследованиях, которым подвергались рома и синти под нацистским гнетом, и в ужасе от того, что его слова рассмешили людей [в зале]», — заявила исполнительный директор Фонда памяти жертв Холокоста Оливия Маркс-Волдман. По данным организации, от 200 тыс. до полумиллиона рома и синти были убиты нацистами и их пособниками.

«Сотни тысяч рома и синти пострадали от предрассудков, рабского труда, стерилизации и массовых убийств просто из‑за своей идентичности — это не повод для насмешек», — добавила она.

Министр культуры Великобритании Надин Доррис сообщила агентству о разработке законопроекта, который бы запррещал стримингам показывать оскорбительную комедию.

Джимми Карр известен тем, что не избегает деликатных тем во время стендапа — от политики до отношений.