Британец выиграл в лотерее почти 110 млн фунтов стерлингов

Житель Великобритании выиграл 109,9 млн фунтов стерлингов (почти 11,3 млрд рублей) в лотерею EuroMillions. Это 11-й по величине выигрыш за всю историю лотереи в мире, пишет Daily Star.

Британец, чье имя пока не разглашается, угадал все семь номеров и сорвал джекпот. Выигрышными оказались номера 3, 25, 38, 43, 49, а также «счастливые» 03 и 07.

Сам лотерейный билет теперь уже миллионеру обошелся в 2,5 евро. У него есть полгода, чтобы забрать свои деньги. Компания Camelot призывает других игроков проверить свои билеты.

Ранее рекордные 170 млн фунтов стерлингов выиграл анонимный игрок из Великобритании. А победителями, которые согласились назвать свои имена, в 2011 году стали Колин и Крис Вейр с лотерейными 161 млн фунтов стерлингов.

Согласно правилам лотереи, победитель имеет право остаться неназванным, что и делают подавляющее большинство европейцев при крупном выигрыше. EuroMillions проводится во Франции, Испании, Великобритании, Люксембурге, Бельгии, Швейцарии, а также Португалии, Ирландии и Австрии. При этом налог придется заплатить только в Швейцарии.