В Забайкалье объявили режим повышенной готовности из‑за нападений на людей бездомных собак

В Забайкальском крае введен режим повышенной готовности из‑за нападений на людей бездомный собак в населенных пунктах. Постановление подписано губернатором Александром Осиповым, сообщается на портале региона.

Правоохранительным органам рекомендуется «проработать вопрос о привлечении к административной ответственности» тех, кормит бездомных животных и препятствует их отлову, а также хозяев, выгуливающих животных без поводка или отпускающих на выгул в одиночку.

Госветслужбе Забайкалья поручено «оперативно обеспечить работу временных приютов для животных, а также определить потребности для строительства постоянных». Деньги выделит местное министерство финансов.

«Проводимая в обязательном порядке после отлова стерилизация не снижает у собак инстинктов охраны территории и охраны добычи пищи, что подтверждается частыми случаями агрессии безнадзорных животных. Только с начала 2022 года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей», — говорится в сообщении.

По данным властей, за прошлый год было зарегистрировано более 2,3 тыс. случаев собачьих покусов, 11 из которых — с множественными глубокими ранами.

23 января СК возбудил уголовное дело из‑за гибели семилетней девочки в селе Забайкалья. На нее напали бездомные собаки. Местные жители рассказали, что проблема с бродячими животными не решалась много лет. После этого глава города призвал пересмотреть закон об ответственном обращении с животными, а губернатор предложил правительству изменить закон, запрещающий отстрел и усыпление здоровых особей.

Кроме того, из‑за угроз нападения бездомных собак введен режим повышенной готовности в Приморском крае, режим ЧС — в Магадане.