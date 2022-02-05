Disney+ выпустит сериал по «Ужастикам» Роберта Лоуренса Стайна

Стриминговая платформа Disney+ занимается разработкой сериала по мотивам книжной серии «Ужастики» американского писателя Роберта Лоуренса Стайна. Об этом сообщает Variety.

Новое шоу расскажет о пяти старшеклассниках, которые навлекают сверхъестественные силы на свой городок. Теперь им нужно спасти жителей от нахлынувших бедствий, параллельно раскрывая подростковые секреты своих родителей.

Сценарий напишут Роб Леттерман («Монстры против пришельцев», «Подводная братва») и Николас Столлер («Дора и затерянный город», «Вечерняя школа»). Второй также выступит исполнительным продюсером от лица собственной компании Stoller Global Solutions.

«Ужастики» — одна из самых продаваемых книжных серий всех времен. Только англоязычных экземпляров насчитывается более 400 млн. Всего в серии вышло больше 200 книг, которые были перепечатаны на 32 языках мира.

Фэнтезийный триллер Стайна получил несколько экранизаций. С 1996 по 1998 год выходил сериал-антология. В нем было 74 серии, и каждая из них была основана на отдельной книге. В 2015 вышел полнометражный фильм «Ужастики» от режиссера Роба Леттермана, а в 2018-м — его сиквел, снятый Эри Санделом.