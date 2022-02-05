За последние сутки в России выявили 177 282 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Уже 16-й день подряд в стране фиксируют максимальное за пандемию значение.

На первом месте по числу заражений находится Москва — 22 444 случаев. Следом идут Петербург, Подмосковье, Пермский край, Челябинская, Воронежская и Самарская области.