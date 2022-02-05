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В России выявили 177 282 новых случая ковида – это уже 16-й антирекорд подряд

Виктория Шанина
Сегодня в 11:28

За последние сутки в России выявили 177 282 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Уже 16-й день подряд в стране фиксируют максимальное за пандемию значение.

На первом месте по числу заражений находится Москва — 22 444 случаев. Следом идут Петербург, Подмосковье, Пермский край, Челябинская, Воронежская и Самарская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 12 630 047. За сутки умерли 714 человек, за все время — 334 753. Выздоровели 60 507 человек, за весь период — 10 509 688. Число госпитализаций за сутки составило 18 032.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 391,6 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (77,5 млн), на втором — Индия (42 млн). За ними идут Бразилия (26,3 млн), Франция (20,3 млн) и Великобритания (17,7 млн).

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