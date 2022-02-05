В метавселенных Meta появится функция «личных границ» для защиты от виртуальных домогательств

Meta (бывшая Facebook) внедрит функцию «личных границ» в своих метавселенных. Соответсвующая инициатива появилась после жалоб на домогательства, сообщается в официальном блоге компании.

Опция появится в сервисах виртуальной реальности Horizon Worlds и Horizon Venues. Она позволит обеспечить каждому аватару некое защитное поле, благодаря которому расстояние между людьми не сможет достигать менее 1,2 метров.

По задумке новая функция будет защищать пользователя от «нежелательного взаимодействия». В ближайшее время она начнет работать по умолчанию — отключить ее нельзя.

«Мы намеренно вводим Личные Границы по умолчанию, потому что считаем, что это поможет установить поведенческие нормы, это важно для такой новой среды, как VR (виртуальная реальность, — Прим.ред.)», — пишет Meta.

Отмечается, что позднее будут добавлены новые элементы управления функцией и изменения пользовательского интерфейса. Например, можно будет самостоятельно настраивать размер «личной границы».